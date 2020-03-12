كفتة وبشاميل.. مبادرة لتوفير الطعام للمحتاجين خلال الطقس السيئ

قررت الشيف رانيا قاسم، شن مبادرة إنسانية لتوزيع الأطعمة المطبوخة على المحتاجين لمدة 3 أيام وحتى استقرار الطقس.

لم يكن العمل بالنسبة لرانيا هدفه الربح فقط في الربح مع الله هو هدف المبادرة التي لاقت إقبالا كبيرا من العملاء لديها وعرضهم الأشتراك معها باقي الأيام.

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قالت رانيا: "الصدقة في مثل هذه الظروف محببة وحبيت أعمل حاجة لروح والدي رحمه الله عليه".

وتابعت أثناء حديثها لـ "هُن": "الأسر المستهدفة بالطعام هم الأرامل والمحتاجين وبعض الأسر أصحاب الهمم اللذين يعانون من عجز كامل".

بشاميل ومحاشي وكفته ولحوم كان محتوى الطعام بالإضافة إلى بعض الفواكة المتاحة، مما جعل وجبة الطعام متكاملة تسد احتياج تلك الأسر.

واردفت: "الطعام ليس بمشاركتي فقط، حتى التوصيل كان مجاني وكل اللي شارك في عمل الخير قرروا أنهم هيستمروا فيه حتى بعد أزمة الطقس".