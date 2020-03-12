أول صور من حفل خطبة حمو بيكا: "أحلى زوزو في الدنيا"

شارك فنان المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الصورة الأولى من خطبته، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وتضمنت الصورة، يد "بيكا" اليمنى خلال ارتدائه "الدبلة"، فضلا عن يد خطيبته مرتدية خواتم و"غوايش" ذهبية، معلق عليها: "محدش هيقول مبروك.. أحلى زوزو في الدنيا".

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الخطبة، الذي حصل على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جي تخطب والكوكب بينتهي"، و"أنت بتعلن ارتباطك وسط كل السيول والأعاصير دي"، و"تاريخ مميز وسط جو جميل".

ومنذ ساعات، شارك مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه بصور شبكته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا نبأ خطبته.

الشبكة التي شاركها "بيكا" مع متابعيه واشتراها لخطيبته التي لم يذكرها في منشوره، مكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين".

وقال محمد محمود صاحب أحد محلات الذهب الشهيرة، إنه عادة ما يشتري العريس شبكة مكونة من ذهب فقط أو ألماظ فقط، ولكن يبدو أن حمو بيكا اشترى "توينز"، ألماظ وهو ما يجعل ثمن الشبكة مرتفعا.

وأضاف "محمود" إنه لم يتبين من الصور كون "التوينز"، من الألماظ أو الذهب، ولكن في كلا الحالتين، فإن ثمن الشبكة يتخطى الـ100 ألف جنيه، بحسب مكوناتها في الصورة، خاصة إذا كان "التوينز" من الألماظ، أما إذا كان ذهب فستقل عن هذا السعر قليلا، ولكنها أيضا في حدود الـ100 ألف جنيه.