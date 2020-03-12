تعرفي على 5 خضراوات شهيرة تعزز نمو الشعر

يعد الشعر من أبرز علامات الجمال لدى الفتيات وكذلك الرجال، كما أن الحصول على شعر قوي ولامع وطويل؛ يعد حلما يراود الكثير من الفتيات. ولحسن الحظ، وفقا لموقع "bold sky"، لا يستلزم الأمر بذل الكثير من المجهود، حيث أن هناك مجموعة من الخضراوات تعزز نمو الشعر، وتشمل:

1- الخيار

يعد الخيار من الخضراوات التي تعتبر مهدئا للأمراض التي تسبب تهيجًا في المعدة، فهو يحتوي على الفسفور والماغنسيوم، كما أنه يحمي الشعر من التلف ويصبح لامعًا.

2- البصل

البصل من أبرز الأطعمة التي تغذي الشعر بطريقة سريعة وملحوظة، لاحتوائه على الزنك والكبريت والحديد، ويساعد في تحسين إنتاج الكولاجين في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، كما يمكنك استخدام البصل كماسك للشعر عن طريق فرمه مع الخل ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة.

3-الجزر

يحتوي الجزر على فيتامينات خاصة لنمو الشعر وتقويته كما يساعد على اللمعان والتخلص من الالتهابات التي تسببها الحكة.

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4- الثوم

الثوم واحد من العلاجات المنزلية الذي عرف قديما لعلاج الشعر كما أنه يتدخل في الكثير من المستحضرات التجميلية، والأدوية التي لها علاقة بالشعر، كما أنه يساعد على عدم تساقط الشعر ولمعانه بطريقة جذابة.

5- السبانخ

السبانخ مصدر غني بالفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر، ومد الجسم بالحديد والماغنسيوم، الذي يعزز من صحة الإنسان، كما يمكنك خلطها مع كوب من الماء ووضعها على فروة الشعر لتنعيمه.

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