صور.. فتاة تنقذ كلابا صغيرة من الغرق في مياه الأمطار

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتاة تحاول إنقاذ كلاب صغيرة من الغرق في مياه الأمطار بمنطقة التجمع الخامس.

وظهرت في الصور أثناء انتشال 3 كلاب صغيرة وإدخالهم داخل سيارتها.

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تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيئ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، مؤكدة أنها ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، كما جرى تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية اليوم.