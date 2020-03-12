بينها خلطة توابل.. 6 مشروبات تساعدك على مواجهة الطقس السيئ

طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة، تشهدها محافظات مصر الساعات الجارية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بالمغادرة المنزل، في ظل بحث ربات البيوت على مشروبات مفيدة تساعد على التدفئة.

وفيما يلي مشروبات صحية، يمكن تقديمها لأسرتك لتضفي الحرارة على صحتك، وفقا لما ذكره موقع "فوود نيتورك".

الزنجبيل

يفضل أن تبدأ يومك بفنجان دافئ من الزنجبيل، حيث أنه مشروب رائع لتحسين الهضم وزيادة امتصاص الطعام، فهو يحافظ على الجسم خلال الشتاء.

الفانيليا واليانسون بالحليب

يخلط كوب من الحليب الساخن مع بذور اليانسون، أو حبة الفانيليا، مع ملعقة كبيرة من السكر أو العسل، ومنها تحصلين على مشروب دافئ خال من الكافيين، ويمنح الدفء في ليلة شتوية.

الليمون الساخن

الليمون الساخن هو أحد أكثر المشروبات الصحية شعبية، كما أنه يساعد في طرد السموم من الكبد والكلى، ويعزز الهضم، ويزيد من معدل الأيض، ويساعد على محاربة التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

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السحلب

السحلب من أشهر مشروبات الشتاء، التي تبعث الدفء خلال برودة الطقس.

الهوت سيدر

الهوت سيدر مكون من عصير التفاح، لذا فهو يحتوي على كل السكر الطبيعي من التفاح دون أي ألياف صحية، مع أعواد القرفة، مما يجعله أكثر دفئًا في فصل الشتاء.

خليط التوابل

هو مشروب مكون من حليب جوز الهند والفلفل الأسود والكركم والقرفة والزنجبيل، هو مشروب مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد على تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الهضم وتثبيت مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة القلب.