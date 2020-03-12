السفيرة ندى دراز تتقلد وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس

تقلدت ندى دراز سفيرة مصر في مالطا وعضوة المجلس القومي للمرأة وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس، من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية، خلال الحفل الذي أقيم على شرفها مساء أمس في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وفي كلمته توجه السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر بالشكر للسفيرة ندى دراز على شجاعتها في توليها واهتمامها بالعديد من الملفات المهمة والحيوية، مشيرا إلى أنه يأتي تقليد السفيرة ندى وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس ليس فقط لتاريخها الطويل المشرف ودورها المهم في توطيد العلاقة بين مصر وفرنسا خلال عملها السابق كقنصل عام لمصر في فرنسا، ولكن أيضا لإسهاماتها خلال الفترة التي تولت فيها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية والنجاح التي حققته في هذا الملف و تعاونها مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمركز الثقافي الفرنسي في توطيد العلاقات الثقافية الفرنكفونية .

وأشاد السفير الفرنسي باهتمام السفيرة ندى دراز أيضا بملف المرأة من خلال عضويتها بالمجلس القومي للمرأة، هذا إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به من خلال عملها الحالي كسفيرة مصر في مالطا، وأشار السفير الفرنسي إلى أن ما تقوم به السفيرة ندي دراز هو امتداد لمسيرة جدها الشيخ محمد عبد الله دراز أحد أئمة الأزهر الأجلاء والذي درس في السوربون بفرنسا، مبديا إعجابه الشديد بكتاب "مدخل إلي القرآن الكريم" والذي أهدته إليه السفيرة ندى وهو أحد مؤلفات الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز والذي كتب بالفرنسية وترجم إلى اللغة العربية .

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وأطلق السفير الفرنسي على السفيرة ندى دراز لقب "فتاة من المتوسط" لعملها في عدد الدول التي تقع على البحر المتوسط مثل تونس وفرنسا وحالياً في مالطا.

من جانبها توجهت السفيرة ندى دراز بالشكر والتقدير والاعتزاز إلى دولة فرنسا وإلى السفير الفرنسي بالقاهرة لتكريمها وتقليدها هذا الوسام الرفيع لدورها في ملف الشؤون الفرانكفونية، مستعرضه تدرجها في وزارة الخارجية مشيرة إلى أنها عملت في ملف الشؤون الفرانكفونية لأعوام عديدة وذلك قبل توليها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية في الفترة من 2014-2017،حيث أنها كانت أول من أشرف على اللجنة الوطنية الفرنكفونية تحت قيادة السفيرة نائلة جير.

وتوجهت بالشكر والتقدير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى جميع السفيرات التي عملت معهن على مدار مشوارها الوظيفي واللاتي كن نموذجاً ومثلاً رائعاً تعلمت منهن كيفية ادارة الامور، وكان لهن الفضل في مساعدتها على ثقل خبرتها في العمل الدبلوماسي، كما توجهت بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي على تشريفها الاحتفالية مشيدة بدورها في قيادة المجلس القومي للمرأة مشيرة انها نموذج مشرف لنساء مصر وشباتها .

كما توجهت بالشكر إلى فريق العمل من وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي لتعاونهم ودعمهم ومساندتهم لها طوال فترة عملها في ملف الشؤون الفرانكفونية، مشيرة لأن هذا اليوم هو يوم عزيز عليها وهو يوم عرفان وتقدير لكل من وقف بجانبها وساندها خلال مشوار عملها بوزارة الخارجية، وأهدت هذا الوسام لأفراد عائلتها وإلى والدها المرحوم السفير فتحي دراز.