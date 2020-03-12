القاهرة - لايف ستايل
سيندهش البعض انه يمكن ان يكون للخميرة فوائد في العناية بالشعر، بينما كشف موقع " bold sky " ان الخميرة ي تعمل على إعادة بناء الشعر بأكثر من شكل وإيقاف المشكلات التي تضعف من قوة الشعرية، والعديد من الفوائد الأخرى التي تشمل:
- تقف من تساقط الشعر.
- تمنح الشعر مظهرًا جذابًا.
- تعطي الشعر الجاف الترطيب.
- تمنح الشعر المزيد من اللمعان.
- تزيد من قوة بصيلات الشعر.
- تقضي على مشكلة تلف الشعر وتقصفه.
- تؤخر ظهور الشعر الأبيض.
- تطويل الشعر.
- زيادة كثافة الشعر.
* طريقة عمل ماسك رائع للشعر بـ الخميرة :-
المكونات:
- ملعقة حبوب خميرة مطحونة.
- 2 ملعقة زبادي.
- ملعقة من زيت إكليل الجبل.
- ملعقة زيت الخروع.
- ملعقة من زيت البصل.
طريقة التحضير:
- قومي بخلط المكونات مع بعضها
- ثم ضع المزيج على الشعر لمدة ساعة
- بعد ذلك يتم غسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر.
قد يهمك أيضا:
طرق ووسائل العناية بالشعر الجاف
تعرفي علي طرق العناية بالشعر التالف بهذه الخلطات الطبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.