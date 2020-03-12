أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر

سيندهش البعض انه يمكن ان يكون للخميرة فوائد في العناية بالشعر، بينما كشف موقع " bold sky " ان الخميرة ي تعمل على إعادة بناء الشعر بأكثر من شكل وإيقاف المشكلات التي تضعف من قوة الشعرية، والعديد من الفوائد الأخرى التي تشمل:

- تقف من تساقط الشعر.

- تمنح الشعر مظهرًا جذابًا.

- تعطي الشعر الجاف الترطيب.

- تمنح الشعر المزيد من اللمعان.

- تزيد من قوة بصيلات الشعر.

- تقضي على مشكلة تلف الشعر وتقصفه.

- تؤخر ظهور الشعر الأبيض.

- تطويل الشعر.

- زيادة كثافة الشعر.



* طريقة عمل ماسك رائع للشعر بـ الخميرة :-

المكونات:

- ملعقة حبوب خميرة مطحونة.

- 2 ملعقة زبادي.

- ملعقة من زيت إكليل الجبل.

- ملعقة زيت الخروع.

- ملعقة من زيت البصل.



طريقة التحضير:

- قومي بخلط المكونات مع بعضها

- ثم ضع المزيج على الشعر لمدة ساعة

- بعد ذلك يتم غسل شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

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