الجيلاتين حل فعال لتساقط الشعر

اعتادت النساء على استخدام الجيلاتين لتنعيم البشرة وعلاج مشاكلها لكن ما لاتعلمه كثيرات أن الجيلاتين يساعد على تقوية الشعر الضعيف والهش بسبب خصائصه المختلفة.

وذكر موقع "boldsky" أن الجيلاتين يحتوي على بروتينات الكيراتين التي ترتبط بالشعر وتجعله قويًا ولايهتم بالشعر التالف ولكن يغذيه بشكل كامل ويقلل تساقط الشعر ويضيف لمعانًا ونعومة على الشعر.

مكونات ماسك الجيلاتين:

للمشاكل القوية -1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين

للمشاكل المتوسطة ​​- ¾ ملعقة كبيرة من الجيلاتين

للمشاكل الخفيفة - ½ ملعقة كبيرة من الجيلاتين

1 كوب من الماء الساخن

10 قطرات من الزيت العطري المفضل (اختياري)

طريقة استخدام ماسك الجيلاتين:

- اسكبي الماء الساخن في وعاء وإضافة الجيلاتين.

- حركيه جيدًا وأضفه إلى جرة زجاجية وقم بتبريده لمدة 3-4 ساعات.

- أضيفي الزيوت الأساسية بعد تبريدها وحركها جيدًا ثم ضعيه على الشعر.

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