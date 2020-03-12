فساتين زفاف موديل ذيل السمكة 2020

للعروس التي تملك قواماً مثالياً، جمعنا لكِ أجمل موديلات فساتين زفاف ذيل السمكة 2020، والتي تتسم بالتصميم الضيق الذي يبرز انحناءات الجسم.

فستان زفاف Amsale قدمت ماركة Amsale فستان زفاف بقصّة ذيل السمكة الضيقة، وهو بتصميم بسيط وناعم يناسب العروس الرومانسية، وزاد سحر الفستان بالذيل الطويل والقصّة الأوف شولدر للمسة أنثوية.

فساتين زفاف آن بيرغ Anne Barge أيضاً قدمت ماركة آن بيرغ فساتين زفاف ذيل السمكة الضيقة بتصاميم مميزة وجذابة، مثل الفستان الكاشف للصدر بقبة القلب، والفستان الأوف شولدر، فضلاً عن الفستان الحمّالات.

فساتين زفاف كارولينا هيريرا Carolina Herrera تجمع فساتين زفاف كارولينا هيريرا بين الأنوثة والرقي، وقدمت تصاميم ضيقة بقصّة ذيل السمكة مع لمسات ناعمة مثل الفيونكات التي تزين الفساتين، بالإضافة للفستان بالأكمام المنفصلة والمنفوخة. فساتين زفاف Galia Lahav تتمتع فساتين Galia Lahav بالجرأة والعصرية، وقدمت الماركة فستان ذيل سمكة مرصع بتطريزات برّاقة بالإضافة للورود البيضاء التي تزين الأقمشة الشفافة، والفستان بالحمّالات المنسدلة بتصميم أنثوي ناعم.

فستان زفاف انبال درور Inbal Dror أحببنا فستان انبال درور بقصّة ذيل السمكة والتنورة بصيحة الكشكش مع أجزاء شفافة على الصدر والخصر. Advertisements

فساتين زفاف ماركيزا Marchesa قدمت دار ماركيزا فساتين زفاف ذيل السمكة المزينة بتطريزات ناعمة بالورود البيضاء لتزيد من أنوثة ورومانسية العروس، سواء الفستان بالأكتاف المنسدلة أو الفستان بالأكمام والقبّة الكشكش.

فستان زفاف اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta جمع فستان أوسكار دى لارنتا بين الكلاسيكي والنعومة، وهو بتصميم أوف شولدر مع تنورة ذيل سمكة ومزين بالورود البيضاء البارزة.

فستان زفاف سارا نوري Sareh Nouri قدمت المصممة سارا نوري فستان زفاف ناعم بقصّة ذيل السمكة، وهو بحمّالات عريضة وذيل طويل ينسدل على الأرض.

فستان زفاف زهير مراد Zuhair Murad أعجبنا فستان زفاف زهير مراد بقصّة ذيل السمكة، والذي تميز بتصميمه الفخم والمفعم بالأنوثة، وتزين بلمسات الريش مع قبّة V وأكمام طويلة. قد يهمك أيضا: موديلات فساتين زفاف فخمة للمحجبات النحيفات أجمل موديلات فساتين زفاف 2020

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