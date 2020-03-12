لمرضى حساسية الصدر.. 7 نصائح تساعدك على مواجهة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشهد محافظات مصر، حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأجواء الجوية والتي تستمر حتى السبت المقبل، يصاحبها أمطار متوسطة وشديدة ورياح محملة بالأتربة والعواصف الرملية على بعض المناطق.

ويعاني مرضى الحساسية في هذه التقلبات من عدم القدرة على التنفس، لذا يقدم الدكتور إبراهيم عبد الفتاح أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر لـ"الخليج 365"، بعض النصائح التي تساعد على مواجهة التقلبات الجوية.

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في الأجواء الباردة إلا للضرورة فقط.

- الحرص على وضع مناديل مبللة على الأنف، لتنقية الهواء قبل دخوله.

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- يجب ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

-يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- الحرص على تناول كمية من المياه، حيث إنها تعمل على تحسين تدفق الرئة إلى الدم.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.