9 نصائح على الأم الالتزام بها لحماية طفلها من سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتعرض محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت المقبل وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد، وفي هذه الأثناء يقدم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، أهم النصائح للأمهات للحفاظ على سلامة أطفالهن.

- يجب على الأمهات منع أطفالهن من النزول خارج المنزل، حفاظًا على سلامتهم.

- لا يجب إغلاق المنزل كليًا، ولا بد من التهوية جيدًا.

- تغذية الطفل جيدًا بتناول العصائر والسوائل، وإذا كان رضيعًا يجب الحرص على إرضاعهم طبيعيًا.

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- يجب حرص الأم على ارتداء طفلها الملابس الثقيلة.

- إذا كان لابد من استحمام الطفل حديثي الولادة، يكون ذلك في الغرفة مع إضاءة الدفاية لتدفئة درجة حرارة الغرفة، ولا تزيد مدة الاستحمام عن 3 دقائق.

- ابتعاد الأطفال عن التجمعات المزدحمة، نظرًا لأنه لسوء لأن أحول الجوية السيئة يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد، ما يتسبب في عدوى غيره.

- تناول الطفل المشروبات الدافئة، مثل اليانسون والنعناع، والعصائر الطبيعية خاصة عصائر الموالح، مثل البرتقال والليمون، لتقوية ورفع المناعة.

- لا بد أن تكون الأطعمة متوازنة تحتوي على النشويات، مثل المكرونة والأرز، وتحتوي على الدهون مثل منتجات الألبان، وأيضًا البروتينات مثل اللحوم والدواجن.

- يجب تناول الدواجن واللحوم مسلوقة، لإمكانية هضمها بسهولة ولاستفادة الطفل منها.