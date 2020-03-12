8 نصائح لحماية المنزل من الغبار والعاصفة الترابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشهد بعض محافظات الجوية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة، وتزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية ما تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول ببعض المناطق، وتستمر الموجة حتى السبت المقبل.

ولحماية المنزل من العواصف الترابية، نقدم لكم أهم النصائح، وفقا لما ذكر موقع "oransl".

- يجب فحص النوافذ جيدا وإصلاح التالف منها، حتى لا تدخل ذرات الغبار إلى المنزل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، حتى لا تتمكن العاصفة من الدخول إلى منزلك.

Advertisements

- يمكن وضع مظلة من القماش في البلكونة لمنع دخول مياه الأمطار داخل المنزل، وتأكد من تأمين المظلة بشكل صحيح.

- يمكنك وضع قطعة قماش مبللة أسفل أبواب النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة للداخل.

- تغطية أثاث المنزل بقطعة قماش كبيرة للحماية من الأتربة، وحتى لا يصعب تنظيفه بعد العاصفة.

- تغطية فتحات أجهزة التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل، مع معلقة كبيرة من البيكينج صودا، للتأكد من تنظيفها جيدًا.

- يفضل عدم نشر الغسيل في الخارج واستخدام منشر داخلي لوضع الغسيل عليه.