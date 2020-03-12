تزامنا مع موجة الطقس السيئ.. 7 نصائح تساعدك على التخلص من الأتربة

أعلن اللواء محمد عبدالمقصود رئيس إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء موجة المطر والطقس السيئ، حيث قال إنه حدث تطور في اتجاهات الرياح لتتجه إلى الشمال بسرعة، ومن ثم من المتوقع أن يحدث "انسحاب سريع" للموجة المطرية، لتبدأ في الانحصار، وتكون الأمور أكثر استقرارا اعتبارا من مساء غد الجمعة.

ومع هبوب العواصف الترابية تخشى الأمهات إصابة أطفالها بالنزلات الشعبية والالتهابات الرئوية الناتجة من استنشاق الهواء الملوث، ما يجعلها تلجأ لحبسهم في المنزل، وفي الوقت نفسه هناك أتربة أيضا تدخل للمنزل بطريقة غير واضحة.

وتعرض لك "هن" بعض الأفكار التي تساعدك في التخلص من الأتربة قبل دخولها المنزل.

- يمكنك تثبيت مشمع بلاستك على ظهر الـ"شيش" سواء في البلكونات أو الشبابيك لتجنب دخول الأتربة.

- يمكن وضع قطعه من القماش المبلل أسفل الأبواب والبلكونات لامتصاص الأتربة وغسله كل ساعتين.

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- يفضل تغطية الأثاث بقطع من الأقمشه وتغيرها كل فترة حتى لا يجرى التصاق الأتربة بالأثاث.

- مسح الأسطح كل فترة بفوطة قطنية وعدم استخدام "الريشة" لأنها تعمل على توزيع الأتربة في الغرفة.

- شفط الأتربة بالمكنسة في أجناب وأركان الغرف فهي أماكن سهلة تكوين الأتربة.

- عليك استخدام مطهر بدلا من الملمع لتطهير الأسطح.

- على الأم أن تبقي طفلها في مكان به شفاط ليعمل على سحب الأتربة أول بأول فور دخولها.