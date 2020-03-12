وسط تخوف العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصيبت اليوم الخميس، وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بالفيروس وتم نقلها للحجر الصحي لتلقي الفحوص اللازمة. وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن إيرين مونتيرو. إيرين مواليد 13 فبراير 1988.

شغلت منصب عضو في البرلمان الإسباني وعضو في حزب بودموس، تعمل كذلك عالمة نفس.

تشغل حاليًا منصب وزيرة المساواة في إسبانيا منذ 13 يناير 2020.

نائبة في مجلس النواب بمدريد منذ يناير 2016

عملت ناطقة باسم Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común المجموعة البرلمانية في الكونجرس منذ فبراير 2017 إلى يناير 2020 .

انضمت إلى الشباب الشيوعي (UJCE) في سن 16. حصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة مدريد المستقلة، ودرجة الماجستير في علم النفس التربوي (2013) .

حصلت على زميل دكتوراه في جامعة مدريد المستقلة بمنحة دراسية لتدريب أساتذة الجامعات.

انضمت إلى Podemos بعد الانتخابات للبرلمان الأوروبي في عام 2014 مع رافا مايورال من منصة الأشخاص المتضررين من الرهون العقارية (PAH).

في 3 يوليو 2018، أنجبت توأمان، ليو ومانويل، نتيجة لعلاقتها مع بابلو إجليسياس، زعيم حزبها.

بسبب ولادتهم المبكرة تم وضع الأطفال حديثي الولادة في العناية المركزة في مستشفى عام في مدريد وفي 4 أغسطس 2019، أنجبت طفلها الثالث أيتانا مؤخرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أم ولديها 3 أطفال.. من هي وزيرة المساواة الإسبانية التي أعلنت إصابتها بكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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