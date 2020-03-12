شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت في الصور مرتدية "كمامة"، مع مدير أعمالها مصطفى سرور، وعلقت على الصور: "كورونا".
وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: "خلي بالك على نفسك، ربنا يحمي مصر، ربنا يلطف بينا".
الفنانة غادة عبد الرازق تواصل تصوير مسلسلها الجديد
وتشارك غادة عبد الرازق في رمضان المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز"، وكان آخر أعمالها هو مسلسل "حدوتة مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق بـ "الكمامة" بسبب كورونا.. ومتابعون: خلي بالك من نفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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