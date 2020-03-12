فيديو.. بسمة وهبة تهاجم مطربة شهيرة: مراهقة متأخرة.. ومتابعون: تقصد أنغام

هجوم شديد شنته الإعلامية بسمة وهبة، على مطربة شهيرة عبر برنامجها "كل يوم"، والمذاع على فضائية "أون إي"، بشأن علاقتها وكثرة زيجاتها ما جعلها تصفها بالأنانية.

وشاركت بسمة مقطع الفيديو خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلةً: "مشوارها كبير وكما كان مليئا بالأغنيات الجيدة كان مليئا بالأزمات، وسر هذه الأزمات هو الأنانية، والمقربين منها عانوا من هذه الأنانية".

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وأضافت بسمة، أنها في كل مرة تحقق نجاحا جديدا يقول الجمهور أنها ساندة على نجاحها وستحافظ على مشوارها بدون مشاكل، لكن كل فترة تقع في نفس القصة، قصة الاستهتار بالمشاعر والعلاقات السريعة، وكل مرة "جوازة سريعة" تبدأ بسرعة وصدمة لجمهورها وتنتهي بنفس السرعة والصدمة، وفي كل مرة هناك طرف ثالث بيت وزوجة وأطفال يدفعون الثمن.

وتابعت بسمة أن المطربة الشهيرة: "كل نصائحها للعشاق في الأغاني يا ريت تطبقها في الحقيقة بعيد عن الاستهتار والمراهقة المتأخرة"، وهو ما جعل الجمهور يربط بين كلامها وما يحدث مع المطربة أنغام.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير والمتابعين مع مقطع الفيديو، وكان من أبرز التعليقات، "أنغام، كنت داخلة اكتب أنغام مش عارفة هي ليه مركزة مع أنغام بالخصوص يعني من أول ما حصل وتجوزت أحمد إبراهيم ده وهي فاتحة النار عليها عملت لايف مخصوص بتهاجمها فيه علشان مراته الأولى وعياله، أنغام ولا إيه، أنغام أكيد".