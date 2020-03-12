ناشد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سكان المدينة بإزاحة كافة أصص الزهور (قصارى الزرع) المعلقة بالبلكونات أو الموضوعة على الأسوار، وغلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك أي برجولا أو مرديحة مكسوه بالقماش أو البلاستيك مع لم وغلق أي تندة تظليل على النوافذ أو البلكونات.
كما ناشد الجهاز برفع أي كراكيب مخزنة فوق الأسطح أو البلكونات سواء علب صفيح أو كراتين أو لفائف، واتخاذ تدابير الوقاية إذا شاهدت لافتات إعلانية تبدأ في التأرجح على أعمدة الإنارة بالشارع أو على واجهة المحلات والإبلاغ فورا وعدم ترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.
وأضاف الجهاز: "ليس هناك مبرر لترك كسوة السيارة فلن تجدها لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير وتقتل المارة أو تتلف المقتنيات، حيث تشتعل الحرائق ذاتيا جراء الاحتكاك بين محتويات القمامة أو النفايات الخشبية والورقية فعليك الاحتراز من أي أكوام ورقية أو خشبية مجاورة لمسكنك او سطح بيتك".
وحذر الجهاز المواطنين بعدم الاحتفاظ بأي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية في البلكونة أو على الأسطح أو في الجراج والتخلص منها فورا بالاستبعاد، وعدم سكبها في الصرف الصحي حتى لا تتفاعل مع غاز الميثان وتحدث انفجارات تحت الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير رسمي لربات البيوت بسبب الطقس: ارفعوا "الكراكيب" من البلكونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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