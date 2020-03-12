موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. وخطوات التخلص من آثارها في المنزل

أعلن اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء موجة المطر والطقس السيئ، وقال إنه حدث تطور في اتجاهات الرياح لتتجه إلى الشمال بسرعة، ومن ثم من المتوقع أن يحدث "انسحاب سريع" للموجة المطرية، لتبدأ في الانحصار، وتكون الأمور أكثر استقرارا اعتباراً من مساء غد الجمعة.

لذا يمكنك اليدء من يوم السبت في قضاء حاجتك في المنزل، وبدء نشاطات التنظيف، وبعد أزمات الطقس العاضفة هناك عدد من الخطوات عليكي اتباعها بحسب موقع "جوود هاوس" المتخصص في شؤون الأسرة.

إزالة الأغطية

خلال الطقس العاصف يجب تغطية قطع الأثاث بالأقمشة لتجنب التراب قدر الإمكان، وبعد انتهاء موجة الطقس السيء حان الوقت لتعود الشقة منتعشة كما كانت.

التنظيف

ابدأي من البلكونة التس ستكون عامرة بالمياه والأتربة، ثم غرف النوم والطريقة والريسبشن.

يجب الحرص خلال التنظيف على إزالة المياه والأتربة في البداية ثم باقي الخطوات الأخرى الروتينية بالترتبي.

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الغسيل

لقد امتنعتي بالتأكيد عن غسل الملابس لاستحالة نشر الغسيل في الطقس الممطر، بعد انتهاء الموجة السيئة من الطقس، قد حان الوقت لتشغيل الغسالة، ونشر الغيل باطمئنان.

تدفئة الأطفال

يجب إبقاء الأطفال دافئين لفترة من الوقت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة كي لا يصابوا بالبرد ونزلات الإنفلونزا نتيجة تعرضهم لتغير كبير في درجات الحرارة.

شراء احتياجات المنزل

بحلول مساء غد سيكون الطقس ملائما للخروج وشراء احتياجات المنزل اللازمة،