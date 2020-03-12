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الامارات | "شكرا لله".. إلهان عمر تتزوج عشيقها بعد أشهر من النفي

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الشك باليقين، وأعلنت الزواج من "عشيقها" المستشار تيم مينيت بعد شهور من إنكار ذلك أمام زوجة الأخير التي اتهمتها بسرقته!.

ونشرت عمر على حسابها في "إنستغرام  صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: تزوجنا!.. من الشراكة السياسية إلى شراكة الحياة، كم أنا ممتنة، شكرا لله".

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يذكر أن زوجة مينيت بيث كانت قد تقدمت بدعوى طلاق ضد زوجها بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع إلهان عمر وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وتربط تيم بزوجته بيث علاقة زواج امتدت لأكثر من 15 عاما، ولديهم ابن يبلغ من العمر 13 عاما.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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