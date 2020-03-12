الامارات | "شكرا لله".. إلهان عمر تتزوج عشيقها بعد أشهر من النفي

شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا لله".. إلهان عمر تتزوج عشيقها بعد أشهر من النفي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطعت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الشك باليقين، وأعلنت الزواج من "عشيقها" المستشار تيم مينيت بعد شهور من إنكار ذلك أمام زوجة الأخير التي اتهمتها بسرقته!.
ونشرت عمر على حسابها في "إنستغرام صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: تزوجنا!.. من الشراكة السياسية إلى شراكة الحياة، كم أنا ممتنة، شكرا لله".
يذكر أن زوجة مينيت بيث كانت قد تقدمت بدعوى طلاق ضد زوجها بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع إلهان عمر وهو ما نفته الأخيرة مرارا.
وتربط تيم بزوجته بيث علاقة زواج امتدت لأكثر من 15 عاما، ولديهم ابن يبلغ من العمر 13 عاما.
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