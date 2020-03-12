الامارات | أردنية تضيف لمسة جمالية للكمّامات وتزيّنها بالكريستال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت مصممة أزياء أردنية لمسة جمالية للكمّامات الطبية لحث الناس على وضعها وسط مخاوف واسعة بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وتتأنق المصممة سامية الزقلة بكمامات طبية ملونة ومزينة بقطع كريستال لتشجيع الناس على التزام إجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي المرض.

وتقول سامية الزقلة "الهدف من وراء الماسك (الكمامة) عشان أشجع الناس إنهم يلبسوا ماسكات، هلّق (الآن) هو طبعا مش طبي مئة بالمئة، بس عشان أشجعهم إنه يلبسوا، واللي حابب يتبع الموضة بيقدر إنه يلبسها. بيقدر يلبسها كغطاء فوق الماسك الحقيقي إذا طبعا، لأنه هو له وقت محدد بعدين خلاص".

وقدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير وضعوها وشجعوا الآخرين على وضعها من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقالت سامية الزقلة "فيه ناس كتير حبوا الفكرة، بنفس الوقت كان فيه ناس بينتقدوا الفكرة لأنه هي شي بيخص المرض، بس أنا ما كان هدفي عشان الماسك وعشان المرض، أنا كان هدفي شي فني بس".

وتستغرق عملية تزيين كمامة متوسطة أكثر من ثلاث ساعات ومئات من قطع الكريستال الصغيرة.

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