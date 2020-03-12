بيركينستوك تتعاون مع هذه العلامة وتطلق مجموعة صنادل مريحة

بالتعاون مع العلامة الأميركية "بروينزا شولر"، كشفت علامة الأحذية الشهيرة "بيركنستوك" أو "Birkenstock" النقاب عن مجموعة من الصنادل لكلا الجنسين والتي تشمل صنادلها الكلاسيكية أريزونا وميلانو، وتأتي المجموعة المحدودة الإصدار مكونة من ستة أنماط من الصنادل في مجموعة متنوعة من الألوان الخالدة.

بالنسبة للمصممين جاك ماكولوغ ولازارو هيرنانديز من بروينزا شولر، كانت صنادل بيركينستوك جزءا لا يتجزأ من خزانة ملابسهما خلال سنوات المراهقة؛ إذ كان هيرنانديز مولعا بارتداء الصندل المريح خلال قضاء الإجازة مع الأصدقاء، بينما طارد ماكلوغ فرقته المفضلة آنذاك "Grateful Dead" في الولايات المتحدة بزوج من الأحذية الكلاسيكية.

وقد قام المصممان بدمج رؤيتهما الفريدة من نوعها بطابعها الشبابي العصري في الأنماط الأيقونية لميلانو وأريزونا مع الحفاظ على القيم الأساسية للهوية الإبداعية للعلامة الألمانية للأحذية: الجودة والعملية.

وأكثر ما يلفت النظر في المجموعة المحدودة الإصدار هو لوحة الألوان الأربعة اللامعة الجديدة والتي تتضمن الأسود والفضي والأبيض والأصفر الخردلي، بالإضافة إلى التفاصيل المتلألئة وشريط الفيلكرو اللاصق الذي حلّ محل المشبك الأيقوني لبيركينستوك وكونها مصنوعة من جلد العجل المصقول.

وفي حديثه عن التعاون قال هرنانديز لمجلة "W Magazine": "أردنا الحفاظ على روحه وتصميمه العملي المريح، مع إبراز جوهره الخالص، والتخلص من التفاصيل المعقدة"، وأضاف مكولوغ أن صنادل بيركنستوك هي الأكثر شعبية في كواليس عروض الأزياء وفي بيئات عمل أخرى مرهقة.

ويعد هذا التعاون هو الرابع لعلامة الصنادل الألمانية حتى الآن؛ إذ سبق أن تعاونت مع ريك أوينز وكانت النتيجة تشكيلة من الصنادل بطابع قوطي جريء، وأتت في ظلال الأحمر ضمن تعاونها مع دار الأزياء الإيطالية فالنتينو، وحصلت على تحديث لامع بالغليتر ضمن تعاونها مع علامة أوبنينغ سيريموني.

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مجموعة Proenza Schouler x Birkenstock المحدودة الإصدار متاحة حاليا وحصريا للشراء في متجر Net-a-Porter حتى 20 مارس، بأسعار تبدأ من 300 دولار وتصل إلى 420 دولارا حسب لون الحذاء، وسيتم إصدارها لاحقا في مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.

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