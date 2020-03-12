صور.. مصريون يستعدون لمنخفض التنين بـ"اللب والسوداني والتسالي والقلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ما إن فرغ الموظفون من أعمالهم وقبل أن تدق الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس، تسابقوا إلى محلات التسالي من أجل شراء ما يكفيهم خلال الثلاثة أيام التي يقضونها في المنزل، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، بعدما منحت الحكومة موظفي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال إجازة اليوم الخميس، فضلًا عن تعطيل الدراسة.

وتضرب مصر حالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية -التي عرفت إعلاميا بـ منخفض التنين- منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى السبت المقبل، إذ هطلت أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة وشديدة ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، يصاحبها البرق والرعد، وعواصف ترابية على بعض المحافظات.

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وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا تُظهر طوابير وزحامًا على محلات التسالي لشراء "اللب والسوداني" لتفادي الملل خلال الـ3 أيام، بعدما طالبت هيئة الأرصاد بالالتزام بالمنازل، ومناشدة الحكومة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ولم يعتد المصريون الإقبال المتزايد على محلات التسالي إلا في ليالي الأعياد والمواسم، وهو ما أثار حالة من السخرية والكوميكسات على مواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم هذه الكوميكسات والتعليقات خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والتي من بينها ما قالته تيتة ميمي: "يعود علينا وعليكم بخير يا رب.. إحنا المصرين أنتم مين"، وأيضا وسام: "الناس فاكره إن الإعصار هيتذاع في السهرة على mbc2"، وعلق وليد خيري: "كل إعصار وأنتم طيبيبن"، وكذلك قال بيبو عاطف: "ما هو 3 أيام إجازة بقا يسلوا نفسهم".