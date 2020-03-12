فيديو.. ماذا يحدث للجسم إذا تلقى صاعقة برق مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يضرب عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية مختلف محافظات الجمهورية، مع الساعات الأولى لصباح اليوم، وهطلت الأمطار بين المتوسطة والشديدة على القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات عدة، يصاحبها البرق والرعد.

يأتي ذلك وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

وشهد معظمنا الإضاءة الراقصة في السماء، وعلى الرغم من أن البرق لم يصل إلى شدته مثلما يحدث في بعض الدول الأوروبية إلا أن كثيرين يتساءلون: ماذا يحدث للجسم إذا تلقى صاعقة برق مباشرة. وهل تستمر طويلًا ولماذا؟

في حين أن البرق يصيب الآلاف من الناس كل عام حول العالم، فإن جزءًا منهم فقط أصيب بجروح قاتلة. ويعد البرق ظاهرة تتمثل في تفريغ شحنة كهربائية ثابتة تحدث عندما يكون هناك انعدام في التوازن لدى الشحنات الكهربائية بين السحب وسطح الأرض.

وبشكل أكثر بساطة، تعتبر الصاعقة بمثابة شرارة كهربائية ضخمة متناهية القوة تنطلق من السماء، حيث يمكن للصاعقة الواحدة منها أن تحمل مليارا من الفولتات، ويمكنها إذا ما أصابت شخصا ما أن تتسبب في إيقاف قلبه وحرق أعضائه الداخلية، وفقًا لـ"بي بي سي" عربي.

والصاعقة يمكن أن تتسبب في تسخين الهواء المحيط إلى 50000 درجة فهرنهايت وهي أكبر بخمس أضعاف من درجة حرارة الشمس ويحتوي على ما يصل إلى 300 كيلو فولت من الطاقة.

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نادرا ما يمر عبر الجسم

عندما تفكر في الطاقة والحرارة والكهرباء التي تكوّن صاعقة البرق، من الصعب تخيل أي شخص ينجو من الضربة، ولكن الغالبية تنجو منه لأن البرق نادرًا ما يمر عبر الجسم.

آثار ضربة البرق على جسم الإنسان

الجسد الذي أصابه البرق سيظهر عليه علامات مختلفة تظهر على هيئة حروق أو تمزق الأوعية الدموية على شكل شجر أو شبكة عنكبوتية، وإذا نجا الشخص منها وتحولت الشحنة إلى أي شيء معدني في جيبك أو يدك قد تتسبب في حروق خطيرة، وفق ما نقل موقع "allthatsinteresting" العلمي.

وطبقا للجمعية الملكية للوقاية من الحوادث "روسبا"، فإن معدل من يلقون حتفهم في بريطانيا نتيجة للتعرض للصواعق يبلغ ثلاثة أفراد كل عام، أما الولايات المتحدة فتشهد انخفاضا في تلك المعدلات، رغم أنها لا تزال تصل إلى معدل 30 في كل عام، تزيد نسبة الذكور بينهم على 85%. وفي بريطانيا، تصل معدلات من يصابون بتلك الضربات وينجون منها إلى 60 شخصًا كل عام، إلا أن التقديرات ترى أن ما يزيد على ثلاثة أرباع ذلك العدد أصبحوا يعانون من أحد أشكال العجز الدائم.

آثار ضربة البرق على الدماغ

والمثير للدهشة أن العديد من الناجين من ضربات البرق لا يتذكرون تعرضهم لصعق البرق، ويكون الدليل الوحيد على ذلك هو حرق الملابس والعلامات على طول الجسم.

وأحد أشد تأثيرات ضربة البرق داخل الدماغ: إذا دخل التيار الكهربائي للمزلاج الدماغ مباشرة، فإن الحرارة والكهرباء ستطهو خلايا الدماغ، ما يجعلها عديمة الفائدة. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، تظهر تأثيرات هذه الضربة على الدماغ بشكل أكثر دقة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال، يُبلغ العديد من الناجين من الصواعق عن مشاكل في الذاكرة، ومشاكل في التركيز، وصداع شديد.