للمسافرين في الطقس السيئ.. نصائح مهمة لحمايتك على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أمطار تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والشديدة، تشهدها مناطق متعددة في مختلف أنحاء المحافظات، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، في بداية موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تمتد حتى السبت المقبل.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

مجلس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، فضلًا عن تعطيل الدراسة، حفاظًا على أرواح المواطنين، إذ خلت الشوارع من المارة باستثناء القليل.

لكن كثيرون يضطرون للسفر في هذه الأثناء، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار حافظًا على سلامتك، حسبما ذكره موقعي "visitors coverage"، المعني بأمور السفر، و"Bright Side" الأمريكي.

- في الضباب

إذا كنت تقود سيارتك في الضباب، فيجب إبقاء النوافذ الجانبية لسيارتك منخفضة حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج بشكل أفضل. إلى جانب ذلك، قم بتشغيل الإضاءة المنخفضة بدلاً من العالية، سينعكس الضوء في أصغر جزيئات الضباب.

- المنزلقات والمرتفعات

انتبه عند الصعود والمنزلقات والمرتفعات، كقاعدة عامة، فهذه الطرق تمثل مصدرًا متزايدًا للخطر، وفي حالة وجود انزلاق للسيارة، يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، ووجه السيارة في اتجاه الانزلاق حتى تصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.

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- أثناء المطر

سقوط الأمطار يسبب انزلاق الإطارات أثناء القيادة، لذا من الضروري فحص سُمك النقشة المتواجدة على إطار سياراتك، فكلما قلّ سمكها تزاد المسافة التي يحتاجها للتوقف. وعند وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطيء، حفاظًا على سلامتك.

- أثناء المطر ليلا

إذا كنت تقود سيارتك في أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي تنكسر الضوء، بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفقات الأمطار القوية تخلق شاشة عاكسة عندما تكون مضاءة. لذلك من الأفضل تنظيم المصابيح الأمامية حتى لا ترتفع عوارضها لأعلى.

- خلال عاصفة ترابية

من أجل الوصول إلى نقطة الوجهة بأمان خلال عاصفة ترابية، من بين العديد من التوصيات الأخرى، يوصي خبراء شركة تصنيع كبيرة بمغادرة الطريق، وإيقاف السيارة، وإبقاء المصابيح الأمامية مغلقة.

- الحماية من نزلات البرد

المسافرون أكثر عرضة لنزلات البرد، لذ يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي، والإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، وأخذ دواء البرد والمُسكنات في حقيبة السفر، وغسيل اليدين جيدًا.

- ارتداء ملابس معينة

يجب ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية"، واحرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك.

- متابعة النشرات الجوية

يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.