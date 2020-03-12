شهد الخطاب تلهمك أفكارًا للتنسيقات الشبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - تحتار الشابات في اختيار أزيائهن وتنسيق قطعهن المفضلة المناسبة للعمل والخروجات البسيطة، لذا جمعنا لكِ عدة خيارات من الممكن أن تساعدكِ على إطلالاتك المتنوعة، من وحي مقدمة البرامج شهد الخطاب.



إطلالات شبابية بالبنطال

إطلالات شبابية بالبنطال



تعتبر البناطيل بأنواعها من أبرز القطع الشبابية التي لا تغيب عن خطوط الموضة، لذا تزيّنت شهد ببنطال بيج واسع وبلوزة بيج قصيرة مزينة بقصة ناعمة في الأكمام لخيار مفعم بالأنوثة، واختارت بنطالاً واسعًا من الجينز مع معطف أبيض مزين بالأحمر

والأزرق للوك مفعم بالروح الشبابية، وجاءت ببنطال من الجلد الأسود المزيّن بمطاط على الأطراف مع بلوزة من الجينز المزينة بأكمام مرفوعة.

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تنسيقات التنورة السوداء

تنسيقات التنورة السوداء



تعتبر التنورة السوداء قطعة أساسية في خزانة كل فتاة، لذا جمعنا لكِ عدة تنسيقات بها، نسقت شهد التنورة السوداء القصيرة المصنوعة من الجلد مع بلوزة سوداء ناعمة، وأخرى شفافة من الدانتيل البيج لإطلالة أنثوية مناسبة للحفلات البسيطة، وتألقت بتنورة سوداء مع بلوزة سوداء ومعطف من الجلد، وأكملت ملحقاتها باللون الأسود لزيّ مفعم بالفخامة، وأطلّت بتنورة جلد سوداء مع بلوزة صوفية سوداء مزينة باللؤلؤ لمظهر أنيق، وتجملت بتيشيرت رمادي مع معطف وتنورة من قماش الجلد الأسود لستايل شبابي.



الإطلالات المناسبة للعمل

الإطلالات المناسبة للعمل



إذا كنتِ من محبات الإطلالات العصرية في العمل، فإليكِ هذه الخيارات.. ارتدت شهد بليزرًا وبنطالاً باللون الأزرق مع تيشيرت

أبيض برسوم لزيٍّ شبابي عملي، وظهرت ببنطال أسود طويل وبلوزة صوفية باللون الأحمر المزيّن بالأبيض لإطلالة أخرى مناسبة للعمل، وتأنقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف قصير أبيض برسوم صغيرة.

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