موديلات كنزات خفيفة موضة 2020 لاطلالات الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - برزت موديلات الكنزات الخفيفة لموضة موسم الربيع 2020 . اخترنا لكِ تصاميم خفيفة تناسب اطلالات الربيع . تعرفي من خلالها ما يناسب شكل جسمك وأفكار لتنسيقها بكل أناقة.



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كنزات خفيفة بأكمام منفوخة موضة 2020

كنزة بأكمام منفوخة



حضرت صيحة الأكمام المنفوخة بقوة على منصات العروض ولم تنحصر في الفساتين فقط بل طالت أيضًا الكنزات، ننصحك بإعتماد هذه الصيحة اذا كنتِ ترغبين في اطلالة تخفي عيوب ذراعيك سوداء كانت نحيفة أو ممتلئة، جربي تنسيق كنزة وردية فاتحة مع بنطال جينز فاتح اللون وارتدي حقيبة كتف من نفس لون الكنزة عبر الجسم، كما يمكنك تنسيق الكنزة الوردية مع قميص حرير أطول منها وبنطال جلد Skinny وانتعلي حذاء رياضي أبيض.







كنزات خفيفة مخططة موضة الموسم

اجتاحت الأزياء المخططة المجموعات الجديدة لأشهر الماركات، اختاري كنزة طويلة مطبعة بالخطوط العرضية ونسقيها مع بنطال جينز Skinny وانتعلي بوت جملي متوسط الطول بمقدمة مدببة، هذا اللوك نرشحه للنحيفات ممشوقات القامة لأنه سيمنحهن مدى أعرض للجسم.





كنزات خفيفة بياقة عالية موضة 2020

كنزة ملونة بياقة عالية





برزت هذا الموسم صيحة الكنزات عالية الرقبة، ارتدي كنزة خفيفة، اختاريها بلون شتوي أنيق كالبرغندي مع بنطال أسود وحذاء أسود وزيني اللوك بأقراط متدلية مطبعة بنقشة النمر واحملي حقيبة جيفنشي السوداء، كما يمكنك إعتماد كنزة بيج متوسطة الطول تغطي منطقة أعلى الفخذين، وتممي أناقتك ببنطال جينز فاتح وحقيبة كتف حمراء اعتمديها بطريقة الـ Cross وانتعلي حذاء مسطح.

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كنزات طويلة وطرق تنسيقها بأناقة

اذا كنتِ ترغبين في اطلالة محتشمة تخفي عيوب جسمك لا سيما منطقة الأرداف، ننصحك بإعتماد الكنزات الطويلة الواسعة، نسقيها مع الجينز الداكن وبوت أسود طويل يغطي الركبة لتعطي إنطباعًا أنكِ تملكين قامة أطول مما أنتِ عليه.







كنزات قصيرة آخر موضة 2020



كنزة بيضاء خفيفة



انتشرت هذا الشتاء موضة الكنزات القصيرة التي تغطي الخصر بالكاد، الجئي إلى هذه الصيحة ونسقيه مع بناطيل عالية الخصر غير محددة للجسم لإطلالة محتشمة تزيد من طول قامتك، يمكنك إكمال هذه الطلة ببليزر طويل شرط أن تطوي الكنزة بداخل البنطال من الأمام.

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