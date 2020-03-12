طريقة تنسيق البوت العالي بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - الأحذية التي تفوق بطولها الركبة هي قطع أكسسوارات أساسية في طلاتك حتى مع بداية الربيع. على مدرج عرض الأزياء تبدو رائعة مع تنانير قصيرة أو فستان منسدل ذو فتحة الى أعلى الساق.

تصنع هذه الاحذية أساس طلاتك وتمنحك لوك غاية بالإثارة، ولكنها قد تعكس الإبتذال إن لم تتقني تنسيقها مع باقي لوكك وأيضاً قد لا تتناسب مع ملابسك. وقد أثبتت الفاشينيستا العربيات بتنوع أجسامهن بأن هذه الأحذية هي الأروع.

استوحي من وحي الفاشينيستا العربيات ستايلات ملابس هي الأجمل مع هذه الأحذية بحسب الجسم.

تابعي المزيد: تعرفي على أحدث صيحة لحذاء البوت وكيف انتعلته جيجي حديد



البوت لذوات القامة الطويلة مثل:

ديالا مكي



الأحذية التي تفوق بطولها الركبة قد تكون الأسهل على ذوات القامة الطويلة. فهي تمثل لهن تحدي أقل مع ساقين طويلين، ولكن إن كنت لا تريدين لفت الإنتباه الى طولك الفارع، فهذا على الأرجح ليس اللوك الذي يلائمك. اختاري فساتين قصيرة أو شورتات يصل طولها الى الأرداف وستبدين إستثنائية!

تابعي المزيد: فكار لتنسيق التنورة مع البوت على طريقة الفاشينيستا

Advertisements

البوت لذوات التضاريس:

الصبايا ذوات التضاريس سيبدون غاية بالإثارة في هذه الأحذية والأمر يتعلق بكيف تنتعلينها. اختاري تصميم يفوق بطوله الركبة تماماً وابتكري ستايل لافت بجمبسوت قصير مع سترة متدلية من كتفيك. كذلك، بوسعك أن تعانقي تضاريسك بتصاميم تعانق الجسم تأتي على شكل قطعتين مع هذا الحذاء.



البوت لذوات الجسم الرياضي:

جويل لوون



إن كان ستايل جسمك رياضي، هذه الأحذية هي وسيلة لتعزيز ذلك. انتعليها مع ليغينغ أو سروال جينز وأبقي على طلتك كلاسيكية لمنح لوكك روح متناغمة. طريقة سهلة لانتعال هذه الأحذية من دون أن تبدي مثيرة للغاية هي من خلال الإبقاء على طلتك كاجوال.



لذوات الجسم النحيل:

إذا كنت قصيرة القامة ونحيلة، المفتاح في إنجاح هذا الستايل من الأحذية مع لوكك هو من خلال خلق التوازن. اختاري شورت قصير أو تنورة قصيرة وضعي في داخلها تي شيرت أو قميص وأضيفي سترة طويلة. من المهم أن تحرصي على أن يكون ثمة مسافة بين أعلى طرف الحذاء والتنورة أو الشورت لمنح ساقيك بعض الطول.

تابعي المزيد: تنسيق البوت الأسود على ستايل النجمات