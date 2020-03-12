5 إطلالات أثبتت ميغان ماركل من خلالها أنها الأكثر أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - مؤخرًا رصدنا عددًا من الإطلالات الرائعة التي نسقتها ميغان ماركل Meghan Markle، خلال زيارتها إلى لندن برفقة زوجها الأمير هاري Prince Harry؛ لحضور عدد من المناسبات الرسمية، والقيام بعدد من المهمات الملكية التي ستكون الأخيرة لهما بصفة ملكية، وقد استطاعت ميغان أن تلفت جميع الأنظار إليها من خلال هذه الإطلالات المميزة، التي جمعت بين النمط الأنثوي الراقي مع لمسات من العصرية، كما أثبتت من جديد أنها واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، وإليكِ التفاصيل.



تنسيق عملي أنيق اعتمدته ميغان ماركل:

تنسيق عملي وأنيق في البليزر والبنطلون الأسود اعتمدته ميغان ماركل



شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في لوك صباحي أنيق وعملي في الوقت ذاته، وقد اعتمدت فيه بنطلونًا قماشيًا أسود من ألكسندر مكوين Alexander McQueen نسقت معه "بليزر" أنيقًا من التويد باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد البيج من ريجينا بيو Rejina Pyo، وحذاء كعب عالٍ من جينيفر شمندي Jennifer Chamandi.

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إطلالة ناعمة بالأبيض نسقتها ميغان ماركل:

اطلالة ناعمة باللون الأبيض اعتمدتها ميغان ماركل



لوك أنثوي ناعم وفيه لمسات من العصرية، اعتمدته ميغان ماركل Meghan Markle في إحدى الزيارات، وقد اختارت فيه تنورة ميدي باللون الأبيض من رولان موريه Roland Mouret، وقد نسقت معه قميصًا بأكمام منفوخة من توب شوب Top shop، ونسقت مع اللوك حقيبة يد أنيقة باللون الأسود من لويفي Loewe.

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فستان أزرق ميدي من فيكتوريا بيكهام اختارته ميغان ماركل:

فستان أزرق ناعم من فيكتوريا بيكهام اعتمدته ميغان ماركل



ظهرت ميغان ماركل Meghan Markle في إطلالة رائعة، وقد اختارت فيها فستان ميدي باللون الأزرق السماوي من مجموعة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بقصة ضيقة؛ وصل طوله حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الكحلي، وحقيبة كلاتش بتصميم مميز باللون الأزرق المموج.

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ميغان ماركل في إطلالة مسائية فاخرة في فستان باللون الأحمر:

اطلالة راقية وجذابة باللون الأحمر اعتمدتها ميغان ماركل



إطلالة مسائية رائعة تألقت بها ميغان ماركل Meghan Markle جمعت بين الأنوثة والجاذبية، وقد اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأحمر الحيوي من صفيا Safiyaa، لونه ناسبها وناسب سمار بشرتها وشعرها الأسود، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من أكوازورا Aquazzura وحقيبة كلاتش رسمية من الساتان الأحمر من مانولو بلانيك Manolo Blahnik.

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إطلالة بالأخضر تألقت بها ميغان ماركل:

فستان باللون الأخضر تألقت به ميغان ماركل



من الإطلالات المميزة التي رصدناها لميغان ماركل Meghan Markle في اليومين الماضيين، كانت في هذا اللوك الذي نسقته باللون الأخضر، وقد اختارت فيه فستان ميدي أنيقًا، له ما يشبه الوشاح يلتف حول الرقبة من إيمليا وكستيد Emilia Wickstead وقد نسقت معه حذاء بكعب عالٍ باللون البيج من أكوازورا Aquazzura وحقيبة يد بتصميم عصري من غابرييلا هيرست Gabriela Hearst.



إطلالات رائعة ومتنوعة اختتمت بها ميغان ماركلMeghan Markle مهامها الملكية في لندن، وأثبتت مرة ثانية من خلالها أنها واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم.

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