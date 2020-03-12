فساتين محجبات موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - برعت دور الأزياء العالمية في تقديم تشكيلة فخمة من الفساتين المصممة بقصات ساترة تحاكي ذوق المرأة المحجبة حيث كشفت عن أجمل الموديلات ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، شاهدي مختاراتنا لكِ وانتقي منها ما يخفي عيوب جسمك.

تابعي المزيد: فساتين الربيع للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا



فساتين كم طويل مطبعة موضة 2020

Erdem

اكتظت المجموعات الجديدة لأشهر الماركات العالمية بالفساتين المزينة بالطبعات والزخارف المميزة، صادفنا تصميمات فخمة لدى إرديم Erdem وستيلا جين Stella Jean ومونيك لولييه Monique Lhuillier وتناسب هذه القطع النحيفات.

تابعي المزيد: فساتين سهرة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا



فساتين محجبات A Line موضة الموسم

سادت صيحة الفساتين المصممة بقصة A line مدرجات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، أعجبنا الفستان المزين بكسرات البليسيه من توقيع إيلي صعب Elie Saab كما أحببنا الفستان السيمون ذي التنورة المكسرة من توقيع دار فالنتينو Valentino، تمسكي بهذه الصيحة في حال كنتِ ترغبين في اطلالة تخفي عيوب جسمك.

تابعي المزيد: جاكيتات طويلة للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا



فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020

Elie Saab

حجزت الفساتين منفوخة الكمين لنفسها مكانًا على منصات عروض الأزياء الجاهزة، رصدنا أجمل التصاميم لدى إرديم Erdem ومونيك لولييه Monique Lhuillier وإيترو Etro، اعتمدي هذه الصيحة لتخفي الذراعين الممتلئتين.

تابعي المزيد: أزياء محجبات من وحي مرمر محمد ودلال الدوب

Advertisements



فساتين بموديل المعطف آخر موضة

Chanel

أعادت بعض الدور العالمية صيحة الفساتين المصممة على طراز المعاطف إلى واجهة الموضة، قدمت دار شانيل Chanel فستان طويل مزين بالطبعات تميز بقصته الواسعة التي تجعل منه قطعة مثالية تناسب المحجبات، فقط تفاديه اذا كنتِ ممتلئة أو قصيرة القامة.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة بالأحمر الجريء للمحجبات



فساتين بيضاء للمحجبات موضة 2020

Valentino

سجلت الفساتين البيضاء الفضفاضة حضور لا يمكن تجاهله على مدرجات عروض أشهر الماركات العالمية وفي مقدمتها فالنتينو Valentino وإيترو Etro، تلك الأخيرة نسقته مع حزام عريض مطبع وسديري مزينة بنفس النمط والنتيجة اطلالة بوهيميه راقية تناسب طلعات النهار احرصي على تنسيقها مع طرحة خالية من أي طبعات حتى لا تفسدي أناقتك.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة للمحجبات من وحي ريهام خليفة

شاهدي الفيديو: