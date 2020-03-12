عبايات سوداء مطرزة بالخرز البراق لإطلالة المساء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - أفضل التصاميم التي يمكنكِ اعتمادها لإطلالة المساء، هي العبايات السوداء المطرزة بالخرز البراق، للمسة لافتة، ولإطلالة فخمة تناسب سهرتكِ، ولهذا قد اخترنا لكِ الكثير من الموديلات الأنيقة موضة 2020 للعبايات السوداء المطرزة.





عبايه سوداء من الأورغانزا مطرزة بالحجر العاجي

عبايه سوداء من الأورغانزا مطرزة بالحجر العاجي





هذا الموديل للعبايه المطرزة من abaya vrg سوف يعجب الصّبية الحالمة، مع خامة الأورغانزا اللامعة، وتطريزات أحجار اللؤلؤ العاجي، تناسب أكثر لسهرة رومانسية مع شريكك مثلًا، من الممكن أن تعتمديها مع الكعب العالي باللون الأسود أو الشفاف، وشنطة ميني ملونة أو باللون الاسود كذلك، اما الحجاب فاختاريه باللون الأبيض، ليمنحكِ بشرة متوهجة.

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العبايه السوداء المطرزة بالخرز الفضي للأكمام

العبايه السوداء المطرزة بالخرز الفضي للأكمام





بينما شاهدنا بموديلات abaya vrg العبايات البسيطة مع لمسة براقة للخرز الفضي على الأكمام، مناسب لكِ إن كنتِ تبحثين عن إطلالة بسيطة، وبالوقت نفسه تناسب سهرة كلاسيكية.

ننصحكِ مع هذا الموديل البسيط أن تعتمدي على كعب عالي أسود مرصع بالاحجار الكريستالية، مع حجاب أسود لاسيما بلمسات لامعة من الخرز مثلًا.

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عبايات سوداء مع الخرز اللامع على إطار العبايه

عبايات سوداء مع الخرز اللامع على إطار العبايه





أما هذا التصميم للعبايه من kahrman 3bayh فيناسب أكثر السهرات البسيطة مع الصديقات مثلًا، مع وجود التطريزات على إطار العبايه، بالإضافة على الحجاب أيضًا، نسقيها مع شنطة بيد معدنية فضية، وصندل مفتوح مدبب من الأمام، لإطلالة أكثر رشاقة.

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عبايات مطرزة بأحجار الكريستال

عبايات مطرزة بأحجار الكريستال





ولكن إن كنتِ تفكرين بإطلالة مترفة، فلم لا تعتمدين هذا التصميم من madawialissa، مع تطريزات الأحجار البارزة على الياقة والأكمام، مناسبة لكل الصبايا، وموديل العبايه المعطف يخفي عيوب الجسم، من الممكن أن ترتديها مع فستان أسود ضيق، وحذاء فضي أو نود مخملي، لإطلالة ملفتة بالمقام الأول.

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