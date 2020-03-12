مكياج شيلاء سبت... أفكار مميزة للمرأة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - تبهر النجمة شيلاء سبت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستقرام، بأساليب المكياج التي تعتمدها، والتي تختار فيها رسمات الأيلاينر العصرية التي تحاكي أجدد صيحات المكياج، إضافة الى ألوان المكياج الرائجة التي تتناغم مع لون بشرتها.

وفي ما يلي، نرصد لك أبرز أساليب مكياج شيلاء سبت لتستوحي منها أفكاراً مميزة لإطلالتك في المناسبات وخلال الأيام العادية.

المكياج السموكي

المكياج السموكي



المكياج السموكي هو من أبرز أساليب المكياج المستخدمة في السهرات والمناسبات كما في الأيام العادية، فهو يليق بمعظم ألوان البشرة وأشكال العيون، فيمنح المرأة إطلالة راقية في كافة الأوقات. فإذا كنت ترغبين في اعتماد المكياج السموكي، استوحيه من شيلاء سبت، بحيث تحرصين على تطبيق ظلال العيون الترابية المسحوبة بأسلوب السموكي، واستخدام الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، مع تحديد الرموش العليا بالآيلاينر الأسود الممتد الى زاوية العين الداخلية. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه بلون قوي تبرزين من خلاله شفتيك بطريقة أنثوية لافتة. حيث بإمكانك مثلاً، اعتماد الأحمر الكرزي أو الأحمر الداكن.

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المكياج الوردي الناعم

المكياج الوردي الناعم



المكياج الوردي الناعم هو أحد أجمل أساليب المكياج التي تعتمدها شيلاء سبت، حيث غالباً ما تختار ألوان الوردي بتدرجاته المشرقة والجذابة. ولتطبيقه، استخدمي ظلال العيون الوردية فوق الجفن العلوي، وحددي العين بالكحل الأسود من خلال رسم خطوط رفيعة مسحوبة الى خارج العين، وهو ما يجعل عيونك تبدو أوسع وأكبر حجماً. كذلك، أبرزي شفتيك بأحمر الشفاه الوردي اللامع، وامنحي وجهك إشراقة وتوهجاً من خلال استخدام البلاش باللون الوردي الداكن. وللحصول على إطلالة جذابة، استخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، كونها تعمل على منحك نظرات جذابة وعيون ساحرة.



المكياج الترابي

المكياج الترابي



يعد المكياج الترابي أحد أساليب المكياج الأكثر رواجاً بين النساء والفتيات، كون الألوان الترابية تمنح المرأة إطلالة أنثوية هادئة. فإن كنت من محبات المكياج الترابي، اعتمديه على طريقة شيلاء سبت. بحيث يكون مرتكزاً بشكل أساسي على تسليط الضوء على ملامح الوجه باستخدام الهايلايتر المضيء على الوجنتين وأعلى الشفتين، مما سيمنحك مظهراً أنثوياً لافتاً. كذلك، استخدمي ظل العين باللون البني الهادئ فوق الجفن العلوي، من ثم حددي الزوايا الداخلية للعين باللون البرونزي الهادئ، وخطوط رفيعة من الكحل الأسود. ولاكتمال الطلة، طبقي أحمر الشفاه النيود المات، وضعي البلاش الوردي الداكن على أعلى الوجنيتن.

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