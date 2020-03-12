كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - ثمة نساء كثيرات لا يستطعن معرفة صلاحية مستحضرات المكياج، خصوصاً أن الكثير من هذه المنتجات لا يتم تدوين تاريخ صلاحيتها عليها، بالتالي قد لا تستطيع المرأة أحياناً التمييز بين مستحضرات المكياج الصالحة والمكياج منتهي الصلاحية. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أبرز العلامات التي تؤكد بما لا يقبل الشك أن المكياج منتهي الصلاحية.



الفاونديشن

كيف أعرف أن المكياج منتهي الصلاحية



في العادة، تكون مدة صلاحية الفاونديشن أو كريم الأساس لسنة واحدة إذا كان يحتوي في تركيبته على الماء، ولمدة ثمانية أشهر إذا كانت تركيبته تتركز على الدهون. وإذا لم تكن مدة صلاحية كريم الأساس مدونة على المنتج، فإن علامات عدة تكشف أنه منتهي الصلاحية، في مقدمها: تغير في الملمس، تبدل في الملون، وتغير في الرائحة. لكن في حال جف كريم الأساس قبل انتهاء صلاحيته، أضيفي إليه بضع قطرات من معقم الوجه الخالي من الكحول.



الكونسيلر

الكونسيلر



يدوم الكونسيلر ذو التركيبة الصلبة أو البودرة لمدة سنتين، أما الكونسيلر ذو التركيبة السائلة فيدوم لمدة سنة. ولذلك، إذا لاحظت أن الكونسيلر، أو خافي العيوب، قد تغير لونه وملمسه، تكون صلاحيته قد انتهت. واحرصي دائماً على تطبيق الكونسيلر بيد نظيفة، وعلى عدم إعارته لصديقاتك، تجنباً لالتقاط العدوى بالفطريات والالتهابات.

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البلاش

البلاش



تدوم صلاحية البلاش مدة أطول مقارنة بمنتجات المكياج الأخرى، لكن العلامات الأكيدة لانتهاء صلاحيته هي ظهور لون رمادي باهت على المنتج أو تغير في ملمسه، علماً أن البلاش البودرة يدوم لمدة أطول من البلاش الكريمي. ولتحافظي على البلاش بحالة جيدة، نظفي فرشاة البلاش بعد كل استخدام.

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الماسكرا

الماسكرا



يعدّ أنبوب الماسكرا بيئة خصبة جداً لنمو البكتيريا، لذلك هو منتج دقيق جداً ويجب حفظه في بيئة باردة بعيداً عن الرطوبة. وبمجرد أن تنتهي صلاحية الماسكرا، تنبعث منه رائحة غريبة، ويتكتل على الرموش، فلا يعود يمنحك رموشاً طويلة وكثيفة. ولكن في كل الأحوال، غيّري الماسكرا الخاص بك كل أربعة الى ثمانية أشهر.

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الكحل

الكحل



يسبب الكحل منتهي الصلاحية الحساسية والالتهابات للعين، بالتالي من الضروري تجنب استخدام أي كحل منتهي الصلاحية، فإذا رأيت بقعاً بيضاء صغيرة على طرف قلم الكحل ولم تستطيعي التخلص منها أثناء بريه أو تقشيره، تأكدي أنه أصبح منتهي الصلاحية، فلا تخاطري في استخدامه، بل ارمه على الفور.



ظلال العيون

ظلال العيون



تعد ظلال العيون العامل الأساسي في الحصول على مكياج عيون أنيق ومشرق، بالتالي حين تلاحظين أي تغير في لونها ورائحتها، فتكون قد انتهت صلاحيتها وأصبحت تالفة. وفي الأحوال كافة، احرصي على تغيير ظلال العيون مرة كل ستة أشهر لتجنب الإصابة بأي عدوى أو فطريات.

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