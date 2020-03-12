ماسكات العسل لنعومة البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - العسل من المواد الطبيعية التي تمنح البشرة ملمس ناعم، لهذا هو واحد من المكونات الأساسية الموجودة بالكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، بالإضافة أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي، والمعادن مثل الكالسيوم، ويناسب أيضًا كل أنواع البشرة، لهذا اخترناه لكِ اليوم ليكون مكون أساسي بالماسكات الطبيعية التي تعتمديها لبشرتكِ، لملمس ناعم، وبشرة مشرقة.



ماسك العسل وبياض البيض

ماسك العسل وبياض البيض



المكونات



ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

بياض بيضة

كوب لبن الزبادي





تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافىء ثم البارد.

كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فعالة.

تابعي المزيد: إزالة المكياج بالحليب



ماسك العسل والزبادي والليمون

ماسك العسل والزبادي والليمون



المكونات



- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة تحضير الخليط



اخلطي العسل مع الزبادي والليمون ووزعي الماسك على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم البارد.

تابعي المزيد: 6 خطوات قبل وضع المكياج.. لا تتجاهليها



ماسك العسل والموز والحليب

ماسك العسل والموز والحليب



- حبة موزة مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل

- 3 ملاعق كبيرة حليب



المكونات



اخلطي المكونات مع بعضها، وابدئي بوضع الماسك على بشرتك.

اتركي الخليط حتى يجف.

اشطفي وجهك بعدها بالماء.

كرري الماسك كلما شعرت أنك بحاجة لترطيب بشرتكِ.

Advertisements

تابعي المزيد: فوائد زيت الحبة السوداء للشعر

شاهدي الفيديو: