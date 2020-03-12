خلطات البقدونس لشعر صحي وكثيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - لا تقتصر أهمية البقدونس على طعمه اللذيذ وفوائده الصحية، بل تمتد أيضاً الى الشعر، حيث تمتلك هذه النبتة خصائص كثيرة مفيدة لـ صحة الشعر وفروة الرأس. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز فوائد البقدونس للشعر وأقوى خلطات البقدونس لتكثيف الشعر وتعزيز صحته ولمعانه.



فوائد البقدونس للشعر

فوائد البقدونس للشعر



- نظراً الى غناه بالفيتامينات، يساهم البقدونس في منح شعرك اللمعان والقوة والجاذبية.

- يشتمل البقدونس على نسبة عالية من النحاس، مما يساعد في الحفاظ على لون شعرك الطبيعي.

- يقضي البقدونس على القشرة، يعزز الدورة الدموية لفروة الرأس من خلال اشتماله على الفيتامين C، ويعمل على تحسين نمو الشعر وكثافته.ر

- يحد البقدونس من تساقط الشعر من خلال مادة الفلافونيد التي يحتوي عليها.

- يطهر فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر.

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خلطات مثالية من البقدونس لشعر كثيف ولامع



خلطة البقدونس وزيت جوز الهند

خلطة البقدونس وزيت جوز الهند



في وعاء على النار، ضعي حفنة صغيرة من البقدونس الطازج مع كوبين من الماء. وحين يبدأ المزيج بالغليان، انتظري مدة خمس دقائق وارفعيه عن النار. ضعي المزيج جانباً الى أن يبرد، بعدها صفيه وأضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من الغليسرين.

طبقي مزيج البقدونس على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو والمياه الدافئة.

كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.



خلطة البقدونس وزيت الزيتون

خلطة البقدونس وزيت الزيتون



قومي بغلي نصف باقة من البقدونس في كوب من الماء. وبعد أن يبرد المزيج، صفيه وأضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، حركيه جيداً ومن ثم طبقيه على شعرك، مع تدليك فروة رأسك جيداً بأطراف أصابعك.

اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة مع الحرص على لف شعرك بمنشفة دافئة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

كرري هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

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خلطة البقدونس والحناء

خلطة البقدونس والحناء



قومي بطحن حفنة صغيرة من البقدونس الطازج، وأضيفي إليها أربع ملاعق من الحناء وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، مع الحرص على خلط المكونات جيداً. بعدها، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

كرّري هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

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