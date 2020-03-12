صبغة الشعر الروز غولد الموضة الأكثر رواجاً... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 مارس 2020 04:38 مساءً - تعد موضة الشعر الروز غولد الأكثر رواجاً بين صبغات الشعر، خصوصاً بين نجمات هوليوود. وهي ترتكز على الدمج بين اللونين الزهري والذهبي بأساليب مختلفة ترتضي مختلف الأذواق. فإذا كنت ترغبين في اعتماد صبغة الشعر باللون الروز غولد، نرصد لك بعض إطلالات النجمات اللواتي اعتمدن هذه الصبغة، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



كاتي بيري

كاتي بيري



تخلصت النجمة كايتي بيري Katy Perry مؤخراً، من الشعر الأشقر البلاتيني لتتحوّل الى اللون الوردي الفاتح، الى جانب جذور الشعر الداكنة، علماً أنه يتناغم كثيراً مع البشرة البيضاء، حيث يمنحها إشراقة طبيعية، كما يضفي على المرأة إطلالة حيوية جذابة.

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نيكي ميناج

نيكي ميناج



النجمة نيكي ميناج Nicki Minaj، اعتمدت في إحدى إطلالاتها صبغة الشعر باللون الوردي الثلجة الموحدة لكامل الشعر، وعلى رغم جرأة هذا اللون، إلا أنه يمنح المرأة مظهراً عصرياً وخارجاً عن المألوف. فإذا كنت تودين تجربته، فإن هذا الربيع هو الوقت المناسب لذلك، كون هذا اللون سيمنحك حيوية وإشراقة.



إلسا هوسك

إلسا هوسك



عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت إلسا هوسك Elsa Hosk، اعتمدت مؤخراً اللون الأشقر لجذور الشعر واللون الوردي لأطرافه، وهي وسيلة رائعة لتغيير اللوك الخاص بك والحفاظ في الوقت نفسه على لون شعرك الطبيعي، وهو الاتجاه الأكثر النتشاراً في موضة ألوان الشعر في الوقت الراهن.

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إميلي راتاجكوسكي

إميلي راتاجكوسكي



النجمة إميلي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski، شاركت إحدى صورها عبر موقع إنستقرام ظهرت فيها بصبغة الشعر الروز غولد العصرية التي منحتها مظهراً أنثوياً جذاباً، الى جانب المكياج الزهري الغليتر الذي أضفى لمسة رائعة على إطلالتها.



بيلا حديد

بيلا حديد



لا يزال الأومبريه يلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، بالتالي ستشكل صبغة الأومبري باللون الروز غولد خياراً رائعاً لك في هذا الموسم، وذلك على طريقة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، مما سيعطيك مظهراً عصرياً مشرقاً وجذاباً.

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