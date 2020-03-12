حذف الملحن أحمد إبراهيم، جملة "تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاباً"، التي أوردها في سياق اعتذاره للمطربة أنغام عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام". Advertisements واكتفي إبراهيم بجملة "حقك عليا أنا يا ست الستات"، وذلك بعد تعرض أنغام لحملة انتقادات خلال الساعات الماضية، أبرزها من الإعلامية بسمة وهبة التي وصفتها بـ "الأنانية" في برنامجها التليفزيوني المعروض على شاشة "on e".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذفه "الكلاب كلاباً".. أحمد إبراهيم يُعدل من صيغة اعتذاره لأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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