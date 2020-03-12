لمكافحة البرد خلال الطقس السيئ.. تناول هذه الأطعمة الطبيعية

خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر هذه الأيام، ربما يتعرض الكثيرين لنزلات البرد، لذلك يجب تعزيز المناعة لتجنب المشاكل الصحية.

وعرضت "روسيا اليوم"، عدد من الأطعمة الطبيعية التي يجب تناولها تساعد على مقاومة الفيروسات.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات ثيوسلفات الغنية بالكبريت والفعالة جدًا في مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تناول الثوم والبصل بانتظام يخفض من خطر تطور بعض أنواع السرطان.

الجزر

الجزر غني بالكاروتين وفيتامين А، الذي له تأثير إيجابي في الصحة، ووفقًا لنتائج الدراسات الأخيرة، يسبب نقص بيتا-كاروتين مستوى مناعة الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

سمك السلمون

تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا-3 الموجودة بنسبة عالية في هذا السمك، مهمة جدا لجسم الإنسان، إضافة لنسبة عالية من فيتامين D، من أجل الأداء المتناغم للجهاز المناعي، لذلك ينصح بتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل، لمحاربة البرد.

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البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة تعزز مناعة الجسم والتغلب على الآثار السلبية للأمراض.

السبانخ

يتميز باحتوائه على عدد كبير من المواد المفيدة للجسم، لتحسين عمل منظومة المناعة، وعلى فيتامينات А و С والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك وبيتا كاروتين، والسبانخ مفيد في علاج أمراض العيون والقلب وبعض أنواع السرطان.

الفطر

تعتبر الفطريات مصدر مهم لفيتامين В2 والسيلينيوم وبيتا جلوكان، التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم، كما يخفض الفطر من خطر الالتهابات المزمنة.

الزبادي الطبيعي

يعتبر مصدر للمعززات الحيوية التي تساعد على تحفيز إنتاج الخلايا البيضاء.

الشوفان

الشوفان يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويعزز مقاومة الجسم للفيروسات والبكتيريا والطفيليات.