إضافات للشاي تحمي من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي

مع تقلبات الجو وتساقط الأمطار وفي ظل إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، تعتبر السوائل الدافئة من طرق الوقاية الفعالة من الأمراض، وتوجد عدد من الإضافات للشاي تحمى من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي كما ذكرها موقع "health line". السوائل التي تحمي من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسى الزنجبيل والليمون الزنجبيل والليمون من أكثر أنواع المشروبات حماية للحلق ومجرى التنفس ضد الفيروسات. الشاي الأسود Advertisements تناول 5 أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة أسبوعين يضاعف قدرات المناعة في مواجهة الفيروسات، وفقاً لدراسة من جامعة هارفارد. الشاي الأخضر الشاي الأخضر والليمون من السوائل الدافئة التي تحمي من ميكروبات الجهاز التنفسي. شاي النعناع شاي النعناع مع الليمون أو رشة من الزنجبيل المجفف، يحد من أمراض الجهاز التنفسي.

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