"غويشتين وتوينز وخاتم".. شبكة حمو بيكا تتخطى الـ100 ألف جنيه.. ومتابعون: ذوقها وحش

شارك مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه بصور شبكته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا نبأ خطبته.

وخلال دقائق قليلة تفاعل عدد كبير من متابعي وجمهور "بيكا" معه عبر الإعحابات والتعليقات على الشبكة، حيث كتب بيكا في تعليقه على الصورة، "محدش هيقولي ألف مبروك.. بيكا بيفرح".

الشبكة التي شاركها بيكا مع متابعيه واشتراها لخطيبته التي لم يذكرها في منشوره، مكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين".

وقال محمد محمود صاحب أحد محلات الذهب الشهيرة، إنه عادة ما يشتري العريس شبكة مكونة من ذهب فقط أو ألماظ فقط، ولكن يبدو أن حمو بيكا اشترى "توينز"، ألماظ وهو ما يجعل ثمن الشبكة مرتفعا.

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وأضاف محمود إنه لم يتبين من الصور كون "التوينز"، من الألماظ أو الذهب، ولكن في كلا الحالتين، فإن ثمن الشبكة يتخطى الـ100 ألف جنيه، بحسب مكوناتها في الصورة، خاصة إذا كان "التوينز" من الألماظ، أما إذا كان ذهب فستقل عن هذا السعر قليلا، ولكنها أيضا في حدود الـ100 ألف جنيه.

وعلق المتابعون على شبكة حمو بيكا، والتي كان من بينها، "هو كل حاجة اتنين بجد ولا أنا مش شايفة؟"، و"إيه الذوق الوحش ده"، و"ألف مبروك واللي مش عاجبه يقول كلمة حلوة أحسن"، و"كل دي شبكة يا بيكا"، و"ألف مليون مبروك ربنا يفرحك".