"سعاد" تريد خلعا: زوجي غيور واتهمني بخيانته مع البواب

"غيور ويشك في إصبع يده لدرجة أنه اتهمني بخيانته مع البواب لمجرد أنه صعد للشقة لتحصيل مصروفات العمارة".. هكذا روت "سعاد.أ" 28 سنة ربة منزل مأساتها مع زوجها "محمود.ع" 45 سنة مهندس مؤكدة أنها تطلب الخلع منه أمام محكمة الأسرة بكفر شكر في الدعوى 408 لسنة 2020 بسبب غيرته الشديدة واتهامه لها بالخيانة.

قالت سعاد "تزوجت من رجل تصورت أنه زوج مثالي والسبب أنني كنت صغيرة في السن وتوفي ولدي مبكرا وكنت في حاجه لأن أعيش مع شخص يكرمني كما كان يكرمني والدي فوافقت على الزواج من المهندس المرموق والثري بعض الشيء أملة أن يوفر لي الأمان والحياة الكريمة.

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وأضافت "سعاد": "بعد الزواج ظهر على حقيقته حيث اكتشفت أنه مريض نفسي وغيور ولا يثق في نفسه إذا تكلمت في المحمول يوجه سيل من الأسئلة "بتكلمي مين" حتى أصبح الشك مشكلة حياتنا وتحول لمرض بسبب ظروف أسرية عاشها مع والده ووالدته وأنا من دفعت الثمن من حياتي".

وأشارت "سعاد" إلى أنه بسبب شكوكه ومرضه النفسي رفض خروجها للعمل، وحول حياتها لنكد باستمرار.

وروت "سعاد" في يوم حضر البواب لتحصيل أموال غسيل السلم ودخلت أحضر له الأموال وفجاءة سمعت صوت صراخ وشجار لأجد زوجي يتشاجر مع البواب ويتهموا ويتهمني بالخيانة وأن بيننا علاقة مما تسبب في تجمع السكان وأصبحت فضيحة بجلاجل حتى أنني أصبحت أشك في نفسي ولذلك طلبت منه الطلاق ولكنه رفض فلجأت للمحكمة للخلع منه.