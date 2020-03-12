ولدت لأب مسلم.. معلومات عن زوجة توم هانكس بعد إصابتهما بكورونا

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، أمس، إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وكتب ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتعرض عدد من المشاهير للإصابة بفيروس كورونا، ولعل أبرزهم دانييلي روغاني لاعب اليوفينتوس، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن ريتا زوجة توم هانكس، أحدث المعلنين عن الإصابة بكورونا، وذلك بحسب موقع IMDb.

- اسمها الحقيقي مارجريتا إبراهيموف، ولكنها معروفة معروفة مهنيًا باسم ريتا ويلسون.

- ولدت في 26 أكتوبر 1956، تبلغ من العمر 63 عاما.

- ولدت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

- ممثلة ومغنية وكاتبة أغان ومنتجة أمريكية.

- ولدت ريتا لأم تدعى دوروثيا، يونانية.

- والدها هو حسن خليلوف إبراهيموف، مسلم بلغاري، انتقل للولايات المتحدة الأمريكية عام 1949.

- غير والدها ديانته إلى المسيحية الأرثوذكسية عند زواجه عام 1960 وغير اسمه إلى آلان ويلسون.

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- تربت ريتا على التعاليم المسيحية، فهي عضو في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

- زوجة الممثل توم هانكس منذ عام 1988.

- لها من توم هانكس ولدان هما تشيستر وترومان.

- أصيبت في إبريل 2015 بسرطان الثدي.

- أعلنت ويلسون أنها خضعت لعملية استئصال الثدي المزدوجة والجراحة الترميمية.

- عانى الزوجين هانكس من أعراض طفيفة لمرض كورونا المستجد، حينما أعلن توم هانكس عن ذلك، أثناء تصوير فيلم قادم Elvis في أستراليا.

- دخل الزوجان إلى مستشفى جامعة جولد كوست.

- لدى ويلسون نشاطات سياسية، وحقوقية في مجال المرأة.

- على مدار 20 عاما كانت ريتا وتوم هانكس يدعمون نشاطات مكافحة سرطان الثدي والأمراض المرتبطة به.

-يساهم الزوجان في منظمات خيرية منها مشروع الإيدز في لوس أنجلوس.