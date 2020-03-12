حمو بيكا يحتفل بخطوبته: محدش هيقولي مبروك

احتفل مغني مهرجانات حمو بيكا، بخطوبته، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للذهب الذي أحضره لخطيبته.

وعلق حمو بيكا، على صورة الشبكة اليوم الخميس، قائلًا: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

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وتفاعل معه الكثير من متابعيه للتهنئة على خطوبته: "بيكا العالمي" "ألف مبروك يا بيكا" "مبروك يا صاحبي".

يذكر أنه قبل أيام قليلة، كان فيجو الدخلاوي، موزع المهرجانات لفرقة "الدخلاوية" التي يغني بها حمو بيكا، احتفل بعقد قرانه، وسط أصدقائه وكان من ضمنهم حمو بيكا.

وشارك مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، متابعيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من عقد قران موزع أغاني المهرجانات الشعبية أحمد مصطفى المعرف بـ "فيجو الدخلاوي".