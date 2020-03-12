الطقس السيئ يضرب مصر.. 10 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء الخروج من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من الساعات الأولى من صباح اليوم، تضر موجة الطقس السيئ، مختلف المحافظات، إذ تتساقط الأمطارالتي تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والشديدة على أغلب الأنحاء، يصاحبها البرق والرعد.

يأتي ذلك وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تستمر حتى السبت المقبل، وعلى إثره قررت الحكومة منح الطلاب وجميع الموظفين إجازة رسمية اليوم.

لكن هناك كثيرون يضطرون للخروج في هذه الأثناء، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامتاك أثناء الخروج من المنزل، وذلك وفقا لموقعي "storagewest" و" "healthline.

- تجنب قيادة السيارة في هذه الأجواء، لأن مخاطر حوادث السير تزداد في ظل تساقط الأمطار.

- احذر لمس أعمدة الإنارة أثناء المطر، لأنها قد تسبب الصعق الكهربائي.

- يفضل البقاء داخل سياراتك إذا واجهتك أمطار كثيرة للحفاظ على سلامتك.

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- الحرص على ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

- الحرص على الابتعاد عن المباني القديمة، لأن الأمطار يمكن أن تؤدي إلى تساقط أجزاء من المباني.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة ذات الكم الطويل، وعند الخروج مساءً، يُنصح بأخذ جاكت خفيف أو شال.

- ينصح بتناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

- يفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين، كالقهوة والنسكافيه والشاي، والإكثار من شرب المشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع والليمون الساخن، السحلب، وتناول شوربة الدجاج.

- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.