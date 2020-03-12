حيل موضة لإخفاء "الكرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج إنه يمكن للمرأة ذات "الكرش" إخفاء بطنها المتلئة ببعض حيل الموضة، مثل ارتداء جينز ذي وسط عال “High Waist Jeans”؛ حيث إنه يستقر على الوسط ليصرف الأنظار عن الكرش.

وأضافت جورج أنه يمكن أيضا إخفاء الكرش بواسطة فستان ذي قصة على شكل حرف A؛ حيث تصرف هذه القصّة الأنظار عن امتلاء البطن.

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ويعمل التوب ذو فتحة الرقبة على شكل حرف V على إطالة الرقبة بصريا، ومن ثم يصرف الأنظار عن الكرش.

ومن الحيل الأخرى اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق الداكن والرمادي بدرجة الأنثراسيت والأحمر الداكن. وينبغي تفضيل التقليمات الطولية؛ لأنها تعمل على إطالة القوام بصريا، ومن ثم تساعد على إخفاء الكرش، بخلاف التقليمات العرضية، التي تسلط الأضواء على الكرش.

ويعد الحذاء ذو الكعب العالي خيارا مثاليا للمرأة ذات الكرش؛ حيث إنه يعمل على إطالة القوام بصريا ليصرف الأنظار عن امتلاء البطن.