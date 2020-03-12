متى يجب إدراج الهوايات في السيرة الذاتية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك بعض الأشياء يجب ذكرها في "السيرة الذاتية" (سي في)، وهناك أشياء أخرى ليس بالضرورة ذكرها، أو لا يجب ذكرها على الإطلاق.

يعلم الجميع أن الخبرات ذات الصلة القادمة من الوظائف والتعليم السابق يجب أن تندرج أولا ولكن هل من الممكن إدراج الهوايات هذه الأيام؟

ويقول خبراء الموارد البشرية إنه ليس بالضرورة ذكرها. إلا أن من يكتبون هواياتهم يمكن أن يساعد هذا في خلق صورة أكثر وضوحا عن شخصياتهم.

وتقول ياسمين كورتسهالس مديرة الموارد البشرية في شركة "أوكسموني" للخدمات المالية: "نظرا لأن بعض المتقدمين يجب أن يلائموا ثقافة الشركة، يأخذ (أرباب العمل) شخصيات هؤلاء المتقدمين بعين الاعتبار".

ما الذي يعنيه هذا للمتقدمين؟ ينصح يواخن ماي، محرر أحد المواقع الإلكترونية للنصائح المهنية، بمراجعة أولا مدى صلة الهواية بالوظيفة.

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إدراج الاهتمامات الابداعية أو الأكثر عملية يتوقف على الوظيفة. تقوم ماي بالتفريق بين المهارات التقنية والشخصية. وتقول: "في صناعة الموضة، تعد الحياكة مهارة تقنية فيجب ألا يتم إدراجها بين الهوايات ولكن في الأعلى بين الخبرة العملية أو المؤهلات".

ويمكن إدراج الاستخدام المكثف للمنصات الإلكترونية مثل إنستجرام على أنه خبرة مهنية عند التقديم للوظائف في صناعة العلاقات العامة، على سبيل المثال.

غير أن أشياء مثل القراءة ولقاء الأصدقاء والاستماع للموسيقى "معيارية للغاية ولا تقول الكثير"، بحسب كورتسهالس.

ويمكن اعتبار العزف على أداة موسيقية أو الدراسة في مجال معين من الأدب أو السينما نقطة إضافية تظهر سمة شخصية معينة مرغوبة في الدور.

وتتفق كورتسهالس وماي على أنه يمكن ذكر نجاح كبير أو نجاحين متعلقين بالهواية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير نتيجة جيدة في سباق ماراثون على المثابرة والنهج الهادف.

ويقول ماي إنه يجب على المتقدمين أيضا الانتباه لعدم إبداء حماسة زائدة تجاه هوايتهم في مقابلة العمل، أو على الأقل ليس أكثر حماسة من الوظيفة التي يتقدم لها.