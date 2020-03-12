لإجازة سعيدة.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

ربما تحتاج ربات المنازل لإعداد السناك لأطفالهن وأزواجهن، خاصة بعدما أصبح غد الخميس، إجازة نظرًا لسوء الأحوال الجوية. ويعتبر الفشار هو السناك المفضل للأطفال، خاصة لأنه يطهى بطريقة صحية حيث يستهلك كمية قليلة من الزيت، ولأن الحلوى هي المفضلة للأطفال، يمكنك تحضير فشار بالكراميل في البيت. المقادير فشار زيت 2 كوب سكر بني 1/2 كوب كورن سيرب أو جلوكوز رشة ملح Advertisements طريقة التحضير يقدح الزيت في وعاء غير قابل للصق. يضاف الفشار ويقلب ويغطى. يحرك القدر على النار حتى ينضج الفشار تماما. يوضع السكر مع الكورن سيرب والملح على النار. يوضع الكراميل على الفشار، ويزين ويقدم.

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