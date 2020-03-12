"لزوم الأجازة".. طريقة تحميص السوداني واللب في البيت

سعادة غامرة انتابت المواطنين عقب علمهم بالعطلة الرسمية، بالتزامن مع الطقس السيئ المُقرر حدوثه خلال الأيام المقبلة، فبات البعض منهم وخاصة ربات البيوت في شراء العديد من التسالي وتحضيرها بالمنزل للاستمتاع بأيام العطلة في المنزل.

وقرر مجلس الوزراء منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقع، والمستمر حتى يوم السبت.

ويقدم "هُن" لربات المنازل طريقة تحميص السوداني واللب في البيت

خطوات تحميص الفول السوداني

تقشير الفول السوادني.

وضع كوبين من الفول السوداني في طبق زجاجي.

إضافة ملعقتين صغيرتين من الزبدة إليه على شكل نقاط.

وضع الفول السوداني في الميكرويف لمدة دقيقتين والتحريك.

ثم إدخاله الميكرويف مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

الاستمرار في الطهي، مع التحريك كل دقيقتين، حتى الوصول إلى ما قبل درجة الطهي المطلوبة بقليل، حيث يستمر الفول السوداني في الطهي عند إزالته من الفرن.

الطهي لمدة 10 دقائق للتحميص الخفيف، أو 12 دقيقة للتحميص الداكن.

Advertisements

تركه ليبرد لمدة 10 دقائق قبل أكله.

خطوات تحميص اللب

نُحضِر كميّةً من بذور دوّار الشمس الطازج، ونتركها عدّة أيام حتى تنشف وتجف أو يُمكن إحضار البزر جافاً.

نُحضر وعاءً معدنيّاً عميقاً "صاج" أو مقلاة كبيرة تفي بالغرض، ونضعها على النار ثُمّ نضع البذور في الوعاء مع مراعاة التقليب والتحريك بشكل مستمر على أن تكون النار متوسّطة في البداية، ثمّ تُخفّف كي لا يحترق البزر.

نرشّ القليل من الملح عليه خلال عملية تقليبه مع الاستمرار بالتحريك، حيث إنّه سيتغيّر لون الملح الى اللون البني خلال التحميص وتخرج منه رائحة التحميص ثمّ نُخرجه ونتركه جانباً كي يبرد تماماً.

يمكن إضافة بعض النكهات إلى البزر خلال عمليّة التحميص.

يُضاف قليل من الماء والملح وأيّ نكهاتٍ أخرى، ونُقلّب ونُحرّك حتى يتبخّر الماء ويبقى البزر وحده، ثمّ نرفعه عن النار ونتركه كي يبرد ثمّ يُحفظ لحين الاستخدام.