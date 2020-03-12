تعتبر المكرونة من الأكلات التي يفضل البعض تناولها باختلاف طرق طهيها المختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مكرونة بصوص القرع على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" على سي بي سي سفرة. المكونات 1 كيس مكرونة قلم مسلوقة 1 كوب قرع مقطع جوليان عريض ومسلوق. 1 كوب سبانخ بيبي. زبدة. 1 كوب عين جمل. نصف كوب بصل. ملح وفلفل. ثوم مفروم. 1 جوزة الطيب. 1 كوب كريمة. Advertisements 1 كوب بارميزان مبشورة. طريقة التحضير يشوح الثوم والبصل في الزبدة ثم يضاف السبانخ وعين الجمل. يضاف القرع ويقلب الخليط جيدا. يتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب وتقلب جيدا وتترك المكونات حتى تمتزج. تضاف الكريمة ثم يترك الخليط حتى يغلي. ثم تقدم ويضاف الجبنة البارميزان.

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