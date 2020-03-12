كيف تتعاملين مع مواقف طفلك المحرجة؟

مواقف كثيرة تقع فيها الأمهات مع أطفالها تسبب لهن الشعور بالإحراج منها عناد الطفل أمام الآخرين.
"حسابك معايا لما نروح ازاى تحرجنى كده ادام الناس" كلمات كثيرة ترددها بعض الأمهات عندما يتعرضن لمواقف محرجة مع أبنائهن، وللتغلب على ذلك قدمت الدكتورة هبة غازي، استشاري اسري وتربوى، مجموعة من النصائح خلال استضافتها في برنامج "صالون الهوانم".
لا بد من مساعدة الأطفال على الشعور بالأمان والحديث معه عن الأخطاء التى يرتكبها.
فهم احتياجات المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل.
عدم السماع والاستجابة للضغوط التي يمارسها الطفل مثل البكاء والصراخ.
تجنب العقاب المبرح في مرحلة الطفولة.
إشباع احتياجات الطفل بشكل متوازن.
استخدام لغة الحوار مع طفلك.
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