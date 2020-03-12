صور.. مروة تصنع "فاشونيستا" من عمر 9 سنوات: بعلمهم كل حاجة في يوم واحد

أناملهم الصغيرة ناعمة الملمس، تمسك باحترافية ملحوظة الأقمشة ذات الخامات متعددة، لإنتاج ملابس "كاجوال" و"سوارية" تناسب أعمارهم، بفضل الدورات التدريبية التي تقدمها مصممة الأزياء الشابة مروة لطفي، لمدة يوم واحد فقط للأطفال.

مروة لطفي: أطور باستمرار منهجي للأطفال عن الموضة

"بعلمهم مراحل الإنتاج اللي بيمر بيها أي تصميم، كأنهم فاشون ديزاينر وراهم عرض أزياء".. بتلك الكلمات تبدأ "مروة" حديثها لـ"هن"، رواية أن حبها للأطفال والموضة، دفعها لتدشين ورش لتعليم الصغار الـ"فاشون"، بداية من عمر الـ9 سنوات وحتى 16 عاما، واضعة منهجا مبسطا، تطوره باستمرار في ظل متابعتها لخطوط الموضة ومجال الأزياء على المستوى المحلي والعالمي، مستفيدة من دراستها في مجال الإعلام لعرض وتقديم المعلومات بتميز وتشويق.

مصممة الأزياء: لا أستخدم أدوات حادة في الورش

الورشة التعليمية، تبدأ باختيار كل طفل اسم لخط الأزياء الخاصة به وشعار لها، ليبدأ في تصديق حلمه والسعي لتحقيقه في مرحلة الشباب، فضلا عن التعريف بأنواع التصميمات، ورسمها على "اسكتش"، وتنفيذها بقياسات محددة على "مانيكانات"، باستخدام الأقمشة والمقصات والصمغ، بدون استعمال "إبرة" أو "قَطَر" أو "دبابيس"، أو أي أداة يمكن أن تجلب للصغار الأذى، موضحة: "سلامتهم حاجة مهمة جدا بالنسبالي، وكفايا المقص اللي بيستخدموا تحت إشرافي".

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100 طفل حتى الآن تلقوا "ورشة اليوم الواحد"، على يد صاحبة الـ25 ربيعا، داخل العديد من المدارس والمراكز التعليمية، وسط سعادتها بردود الأفعال الإيجابية من "المصممين الصغار" وأولياء الأمور على مشروعها، "كفاية إن بخليهم يكتشفوا نفسهم مواهبهم، وفرحتهم بالشهادات اللي بياخدوها بعد ما بينقذوا التصميمات"، وفقا لما ذكرته "مروة".

تفكر المصممة العشرينية في تقديم عرض أزياء للأطفال، يتضمن تنفيذ كل الملابس التي صممها الأطفال من فساتين و"جامبسوت" وإطلالات عصرية، مختتمة حديثها: "كل مدى بطور في المشروع، وممكن في يوم فكرتي تبقى على نطاق دولي".